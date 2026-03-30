Editoria | Mussolini FI Roma auguri a Radio radicale 50 anni di storia a servizio cittadini

Un’emittente radiofonica ha festeggiato i cinquant’anni dalla sua nascita, avvenuta in un appartamento del quartiere Gianicolense. Fondata per offrire un’informazione politica indipendente, questa realtà mediatica ha contribuito a modificare il modo in cui le istituzioni si rapportano con i cittadini nel corso degli anni. La celebrazione ha visto anche un messaggio di auguri da parte di un rappresentante politico di una forza politica di centro-destra di Roma.

Cinquanta anni fa, “in un piccolo appartamento del quartiere Gianicolense, nasceva una realtà mediatica destinata a fare la storia dell’informazione politica italiana e a rivoluzionare completamente il rapporto tra le istituzioni e i cittadini”. Questa affermazione è stata rilasciata dalla capogruppo di Forza Italia in Campidoglio, Rachele Mussolini, in una nota. Il Ruolo di Marco Pannella. “A questi ultimi – aggiunge Mussolini – per la prima volta nella storia repubblicana, fu data la possibilità di entrare nei ‘palazzi del potere’ attraverso le dirette dei lavori parlamentari fortemente volute da un giovane innovatore di nome Marco Pannella, vero e proprio ‘gigante’ nella difesa dei diritti civili e politici degli italiani, in particolare dei più fragili e degli ultimi. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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