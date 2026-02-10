Siena anni ’50 tra memoria e turismo La storia della città nel libro di Cresti

La Siena degli anni Cinquanta torna a vivere grazie a un libro di Cresti. La città appare come un quadro di ricordi, con le sue strade ordinate e le piccole botteghe di artigiani pieni di speranze. Il testo mette in luce come Siena fosse un luogo di speranza e di lavoro, un’immagine che si sta perdendo nel tempo e che ora si riscopre tra le pagine di un racconto scritto con passione.

Quanto era bella, ordinata e soprattutto piena di speranze che avevano nomi di piccole e laboriose realtà artigianali, la Siena anni Cinquanta. Per questo ed altro come non essere incuriositi dalla presentazione del libro di Roberto Cresti "Siena anni '50 tra memoria e turismo. Lo sguardo sulle terre senesi di Francesco Zambon ", per Betti Editrice. Questo interessante volume, che è una attenta selezione delle oltre 800 fotografie a colori, verrà presentato dal giornalista Orlando Pacchiani, vice caposervizio della nostra redazione, oggi alle 17,30 nella Sala degli Intronati in Palazzo Patrizi (via di Città 75).

