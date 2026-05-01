25 aprile spari a parco Schuster | non convalidato il fermo di Bondi Il 21enne | Mi vergogno per il mio gesto

Durante l’udienza di convalida, il fermo di Eitan Bondì, un ragazzo di 21 anni, non è stato convalidato. Il 25 aprile, Bondì aveva sparato con una pistola da soft air alcuni pallini contro due attivisti dell’Anpi davanti a un parco di Roma. Lo stesso giovane ha dichiarato di provare vergogna per quanto accaduto.

Non è stato convalidato, durante l’udienza per la convalida, il fermo di Eitan Bondì, il giovane di 21 anni che il 25 aprile ha sparato con una pistola da soft air, alcuni pallini contro due attivisti dell’Anpi, davanti parco Schuster a Roma. Al 21enne è stata comunque applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari, come disposto dal Gip, che ha riqualificato il reato di tentato omicidio e detenzione abusiva di armi, derubricandolo in lesioni pluriaggravate nella forma del tentativo. L’interrogatorio si è svolto nel carcere romano di Regina Coeli alla presenza dell’avvocato difensore Cesare Gai. Il 21enne: “Mi vergogno per il mio gesto”.🔗 Leggi su Lapresse.it

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