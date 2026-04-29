Eithan Bondi chi è il 21enne fermato per gli spari a parco Schuster il 25 aprile

Un ragazzo di 21 anni è stato fermato in relazione ai colpi di arma da fuoco avvenuti al parco Schuster il 25 aprile. Secondo le fonti, egli si identifica come membro della Brigata Ebraica. La polizia ha portato avanti le indagini e ha sequestrato alcuni oggetti durante l'arresto. Al momento, l’indagato è in custodia e le autorità stanno approfondendo gli accertamenti per chiarire il suo coinvolgimento.

Ha 21 anni e si dice appartenente alla Brigata Ebraica Eithan Bondi, il giovane fermato per gli spari del 25 aprile al parco Schuster a Roma, con una pistola ad aria compressa, che hanno causato il ferimento di due militanti dell’Anpi che stavano partecipando alla manifestazione per il giorno della Liberazione. La Brigata Ebraica ha già smentito le parole del giovane, condannando il gesto. Grazie alle telecamere di sorveglianza in via delle Sette Chiese, nel quartiere Ostiense, gli agenti della Digos hanno ricostruito il tragitto di uno scooter, risalendo alla targa. Le indagini hanno portato all’identificazione di Eithan Bondi, 21 anni. Il giovane è stato fermato e la sua abitazione perquisita.🔗 Leggi su Lapresse.it

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