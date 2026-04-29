25 aprile spari a parco Schuster | fermato un 21enne

Nella notte, la polizia ha fermato un ragazzo di 21 anni sospettato di aver sparato con una pistola ad aria compressa durante la manifestazione del 25 aprile al Parco Schuster. L’intervento è stato condotto dalla Digos della Questura di Roma, che ha identificato e fermato il giovane nelle ore successive agli spari. Il fatto ha attirato l’attenzione nei giorni successivi, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o sulle conseguenze.

Nella notte la Digos della Questura di Roma ha fermato un 21enne sospettato di essere l’autore degli spari, con una pistola ad aria compressa, a Parco Schuster in occasione della manifestazione del 25 aprile. Gli spari avevano colpito due 60enni militanti dell’Anpi, un uomo e una donna, che erano rimasti feriti in maniera non grave. Il fermo è stato disposto direttamente dal procuratore capo di Roma, Francesco Lo Voi. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - 25 aprile, spari a parco Schuster: fermato un 21enne Notizie correlate Parco Schuster, spari del 25 aprile: fermato un 21enneUn 21enne è stato fermato dai poliziotti della Digos perché sospettato di aver esploso un colpo di pistola a piombini centrando due militanti... 25 aprile, a Roma spari ad aria compressa vicino al Parco Schuster dopo corteo: feriti un uomo e una donna(Adnkronos) – Spari ad aria compressa in via delle Sette Chiese, vicino al parco Schuster di Roma dove si era da poco concluso il corteo per il 25... Altri aggiornamenti Temi più discussi: San Paolo, agguato con pistola a pallini fuori da parco Schuster. Feriti due militanti dell'Anpi; Roma, colpi di pistola ad aria compressa al corteo del 25 aprile al parco Schuster: due feriti; 25 aprile, a Roma spari ad aria compressa vicino al Parco Schuster dopo corteo: feriti un uomo e una donna; 25 Aprile: spari al Parco Schuster a Roma e tensioni al corteo. Due feriti, indaga la Digos. Spari Roma, fermato un 21enne per aver ferito i due attivisti dell’Anpi il 25 aprileLeggi su Sky TG24 l'articolo Spari Roma, fermato un 21enne per aver ferito i due attivisti dell’Anpi il 25 aprile ... tg24.sky.it Spari al 25 aprile a Roma, fermato un 21enne della Comunità ebraicaC'è un sospettato per gli spari sui militanti Anpi il 25 aprile di Roma. Si tratta di un ragazzo di 21 anni legato alla Comunità ebraica della Capitale. Il ... ilfattoquotidiano.it Inge Schuster Artista digitale e Fotografa danese "The Gothic Violinist" —clicca 2volte schermo apri DIPINTO — - facebook.com facebook Mardell Schuster #28aprile #GoodMorning #BuongiornoATutti #BuenosDias #Bonjour #Günaydin #aµa x.com