25° anniversario della fondazione della Parrocchia Spirito Santo a Manfredonia

Da ilsipontino.net 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si celebra il 25° anniversario della fondazione della Parrocchia Spirito Santo a Manfredonia. Per questa occasione, è stata organizzata una cerimonia religiosa alla quale sono invitati i fedeli e la comunità locale. La celebrazione prevede una messa speciale e momenti di incontro, con l’obiettivo di ricordare i 25 anni di attività della parrocchia e di condividere questo traguardo con i presenti.

con grande gioia desideriamo invitarvi a partecipare alla solenne celebrazione in occasione del 25° anniversario della fondazione della Parrocchia Spirito Santo. La solenne concelebrazione Eucaristica sarà presieduta dal nostro Arcivescovo Mons. Franco Moscone giorno 6 maggio alle ore 18.00. Sarebbe per noi motivo di grande gioia condividere questo importante momento di festa e di ringraziamento insieme a voi, segno di comunione ecclesiale.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

25176 anniversario della fondazione della parrocchia spirito santo a manfredonia
© Ilsipontino.net - 25° anniversario della fondazione della Parrocchia Spirito Santo a Manfredonia

Notizie correlate

Manfredonia, 25° anniversario della fondazione della Parrocchia Spirito Santocon grande gioia desideriamo invitarvi a partecipare alla solenne celebrazione in occasione del 25° anniversario della fondazione della...

Anniversario della fondazione della Polizia a Manfredonia, Schiavone: “Un segnale forte”Domani la nostra citta vivra un momento di grande significato istituzionale e civile.

Altri aggiornamenti

Argomenti più discussi: Manfredonia, 25° anniversario della fondazione della Parrocchia Spirito Santo; Manfredonia 25° anniversario della fondazione della Parrocchia Spirito Santo; 25° anniversario della fondazione della Parrocchia Spirito Santo a Manfredonia; 5 maggio, 70esimo di Casa Sollievo: San Pio ritorna nel suo Ospedale per rinnovare la missione di amore e cura.

Manfredonia, 25° anniversario della fondazione della Parrocchia Spirito SantoManfredonia, 25° anniversario della fondazione della Parrocchia Spirito Santo Carissimi, con grande gioia desideriamo invitarvi a partecipare alla solenne ... ilsipontino.net

Trova facilmente notizie e video collegati.