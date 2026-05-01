25° anniversario della fondazione della Parrocchia Spirito Santo a Manfredonia

Oggi si celebra il 25° anniversario della fondazione della Parrocchia Spirito Santo a Manfredonia. Per questa occasione, è stata organizzata una cerimonia religiosa alla quale sono invitati i fedeli e la comunità locale. La celebrazione prevede una messa speciale e momenti di incontro, con l’obiettivo di ricordare i 25 anni di attività della parrocchia e di condividere questo traguardo con i presenti.

con grande gioia desideriamo invitarvi a partecipare alla solenne celebrazione in occasione del 25° anniversario della fondazione della Parrocchia Spirito Santo. La solenne concelebrazione Eucaristica sarà presieduta dal nostro Arcivescovo Mons. Franco Moscone giorno 6 maggio alle ore 18.00. Sarebbe per noi motivo di grande gioia condividere questo importante momento di festa e di ringraziamento insieme a voi, segno di comunione ecclesiale.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - 25° anniversario della fondazione della Parrocchia Spirito Santo a Manfredonia Notizie correlate Manfredonia, 25° anniversario della fondazione della Parrocchia Spirito Santocon grande gioia desideriamo invitarvi a partecipare alla solenne celebrazione in occasione del 25° anniversario della fondazione della... Anniversario della fondazione della Polizia a Manfredonia, Schiavone: “Un segnale forte”Domani la nostra citta vivra un momento di grande significato istituzionale e civile. Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Manfredonia, 25° anniversario della fondazione della Parrocchia Spirito Santo; Manfredonia 25° anniversario della fondazione della Parrocchia Spirito Santo; 25° anniversario della fondazione della Parrocchia Spirito Santo a Manfredonia; 5 maggio, 70esimo di Casa Sollievo: San Pio ritorna nel suo Ospedale per rinnovare la missione di amore e cura. Manfredonia, 25° anniversario della fondazione della Parrocchia Spirito SantoManfredonia, 25° anniversario della fondazione della Parrocchia Spirito Santo Carissimi, con grande gioia desideriamo invitarvi a partecipare alla solenne ... ilsipontino.net Foggia Parrocchia Spirito Santo È stato inaugurato questa mattina alle 11:30 il “Muro delle Radici”, un intervento di rigenerazione urbana realizzato presso la parrocchia dello Spirito Santo di Foggia. L’iniziativa nasce dall’impegno dell’Associazione ADIFam A - facebook.com facebook H. 20:30 #Rosario animato da gruppi giovanili in diretta Parrocchia Spirito Santo - Casale Monferrato (Alessandria) x.com