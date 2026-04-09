Domani a Manfredonia si celebra l'anniversario della fondazione della Polizia nella città. La ricorrenza rappresenta un momento simbolico che coinvolge istituzioni e cittadini, evidenziando l'importanza del servizio di sicurezza pubblica. La cerimonia si svolge in un contesto ufficiale e si prevede la partecipazione di rappresentanti delle forze dell'ordine e delle autorità locali. La giornata intende rafforzare il senso di presenza e impegno delle forze di polizia sul territorio.

Domani la nostra citta vivra un momento di grande significato istituzionale e civile. Come Amministrazione comunale, siamo orgogliosi di partecipare alla celebrazione del 174 anniversario della fondazione della Polizia di Stato, un appuntamento che assume per Manfredonia un valore ancora piu profondo. La presenza di autorita militari, civili e religiose, insieme a momenti istituzionali, eventi e premiazioni, contribuira a rendere questa celebrazione un occasione speciale per tutta la nostra comunita. Un segnale forte, che ci consente di raccontare una Manfredonia diversa: una citta che crede nei principi della legalita, che sostiene le istituzioni e che guarda al futuro con responsabilita e orgoglio. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Anniversario della fondazione della Polizia a Manfredonia, Schiavone: “Un segnale forte”

A Manfredonia la cerimonia celebrativa del 174° Anniversario della fondazione della Polizia di StatoIl prossimo venerdì 10 aprile 2026 alle ore 11:00 a Manfredonia presso il Castello Svevo Angioino Aragonese, avrà luogo la cerimonia celebrativa del...

174° Anniversario della fondazione della Polizia di Stato: DonatoriNati in piazza della LibertàE' in programma un'importante iniziativa di solidarietà, in occasione delle celebrazioni per il 174° Anniversario della fondazione della Polizia di...

Temi più discussi: Un anniversario tra la gente: la Polizia celebra 174 anni di storia; 158° Anniversario di Fondazione del Corpo di Polizia Locale di Monza; 174° Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato - ChorusLife - eventi; Giornate Azzurre - Napoli, 28 marzo – 1° aprile 2026.

Anche a Reggio Calabria la Polizia di Stato celebra il 174° anniversario della fondazioneDomani la Polizia di Stato festeggerà il 174° anniversario della propria fondazione. Le celebrazioni si terranno, alle 10.30, presso l’Atelier della Facoltà di Architettura dell’Università Mediterran ... strettoweb.com

La Polizia di Stato festeggia domani il 174° anniversario della sua fondazione all’Università Mediterranea di Reggio CalabriaAll’evento parteciperanno le autorità civili, militari e religiose della città e della Provincia, i familiari delle vittime del dovere della Polizia di Stato e l’Associazione Nazionale Polizia di Stat ... ilmetropolitano.it

Nel quinto anniversario della morte si terrà una messa in ricordo del caro padre Corrado Lancione - facebook.com facebook

#1aprile2026 Anniversario della Canonizzazione di #DonBosco, proclamato Santo il 1° aprile 1934, giorno di Pasqua, da Papa Pio XI che conclude l'omelia dicendo: "Vi esortiamo ora a lasciarvi tutti ispirare all'ardente imitazione delle sue virtù". #FamigliaSal x.com