Il rapper 18K sarà protagonista di un concerto al Mamamia Estate di Senigallia il 25 luglio. La sua tourneé estiva del 2026 comprende anche tappe tra Lecco, Roma, Ancona e Brescia. La data senigalliese si aggiunge alle altre in programma, portando l’artista in diverse città italiane durante la stagione estiva.

? Cosa sapere Il rapper 18K approda al Mamamia Estate di Senigallia il 25 luglio.. La tournée estiva 2026 include date tra Lecco, Roma, Ancona e Brescia.. Filippo Casadio, noto nell’ambiente musicale come 18K, ha svelato il calendario del suo Summer Tour 2026 che porterà l’artista tra le piazze e i festival estivi, toccando anche la città di Senigallia il 25 luglio presso il Mamamia Estate. La notizia, che arriva in un momento di grande fermento per la nuova scena rap italiana, vede la tournée promossa da Vivo Concerti con una tappa già completamente esaurita prevista per il 18 maggio al Fabrique di Milano. Dalle origini su YouTube fino al successo dei singoli più recenti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 18K conquista l’estate: il rapper arriva a Senigallia il 25 luglio

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