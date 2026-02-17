Immigrazione Meloni Chi non rispetta le leggi italiane non è benvenuto

Il ministro Meloni ha dichiarato che chi non rispetta le leggi italiane non sarà ben accolto nel paese. La sua affermazione arriva dopo il caso di un uomo algerino con 23 condanne alle spalle, tra cui una per aver aggredito una donna. Questo uomo, che si trova in Italia senza permesso e con precedenti penali, non potrà essere detenuto in un Cpr né essere rimpatriato in Albania. La decisione ha suscitato molte discussioni sulla gestione dell’immigrazione irregolare.

ROMA (ITALPRESS) – “Un cittadino algerino irregolare in Italia, che ha alle spalle 23 condanne, tra le quali lesioni per aver picchiato una donna a calci e pugni, non potrà essere trattenuto in un Cpr, nè trasferito nel centro in Albania per il rimpatrio. Per lui, alcuni giudici hanno stabilito addirittura non solo che non ci sarà un’espulsione, ma che il ministero dell’Interno dovrà risarcirlo con 700 euro per aver tentato di far rispettare un provvedimento di espulsione. Ora, io penso che sia lecito chiedersi come si possa contrastare seriamente l’immigrazione illegale se chi viola ripetutamente la legge resta sul nostro territorio e lo Stato viene addirittura sanzionato per aver provato a far rispettare le regole.🔗 Leggi su Ildenaro.it

La misura più educativa è rimpatriare lo straniero che non rispetta le leggiLa soluzione più efficace per favorire l’inclusione è garantire rispetto delle leggi attraverso un rimpatrio volontario di chi non le rispetta.

Contrastare l’immigrazione clandestina è possibile, e lo stiamo dimostrando.

