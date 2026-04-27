Cosa prevede il decreto Primo maggio | sgravi per chi assume donne giovani e lavoratori nella Zes

Il decreto Primo Maggio, che si appresta ad essere approvato nelle prossime ore, prevede incentivi per le aziende che assumono donne, giovani e lavoratori nelle aree Zes. Secondo fonti vicine al governo, tutte le organizzazioni sindacali, tranne la Cgil, hanno dato il loro consenso. La legge, dunque, entrerà in vigore a breve, con misure specifiche per favorire l’occupazione in determinati settori e territori.

Roma, 27 aprile 2026 – Il decreto Primo Maggio è di fatto pronto e verrà approvato in questi giorni. Ha ottenuto, secondo fonti beninformate, il via libera di tutte le parti sociali, a cominciare da Cisl e Uil, salvo le riserve della Cgil. La bozza del provvedimento mette al centro la riduzione del costo del lavoro. Tre esoneri contributivi per il 2026, vincoli contro le assunzioni sostitutive e una clausola comune: gli incentivi spettano solo se la retribuzione rispetta il ‘ salario giusto ’ ancorato ai contratti collettivi rappresentativi. Bonus donne 2.0. Bonus Giovani 2.0. Bonus Zes 2.0.. Niente incentivi a chi licenzia. Cumulabilità e coperture .🔗 Leggi su Quotidiano.net

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