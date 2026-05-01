1 Maggio Meloni | Con decreto lavoro difendiamo occupazione con misure concrete

Il governo ha approvato in Consiglio dei Ministri un nuovo decreto lavoro, con l’obiettivo di tutelare l’occupazione attraverso misure concrete. La presidente del consiglio ha sottolineato che tra le novità si inserisce il principio del salario giusto, come parte di un intervento volto a rafforzare il mercato del lavoro e a garantire condizioni più eque per i lavoratori. La norma mira a intervenire sui criteri di retribuzione e tutela occupazionale.

(Adnkronos) – "Con il decreto lavoro approvato in Consiglio dei Ministri abbiamo aggiunto un altro tassello importante: affermare il principio del salario giusto. Significa una cosa molto semplice: le risorse pubbliche devono andare a chi rispetta i lavoratori, non a chi sottopaga, sfrutta o usa contratti pirata. Per noi il salario giusto non si difende con slogan o scorciatoie, ma valorizzando la contrattazione di qualità e colpendo chi fa concorrenza sulla pelle delle persone". Ad affermarlo in un post su 'X' è la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni in occasione della festa del 1 Maggio. "Sappiamo bene – sottolinea Meloni – che c’è ancora molto da fare.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Decreto Primo Maggio, Paolo Capone, Leader UGL: "Misure importanti per rilanciare l'occupazione e la qualità del lavoro”“In attesa di valutare il decreto 1º maggio nel suo complesso, accogliamo con favore gli indirizzi del Governo. Rider, salario giusto, bonus giovani e donne: decreto 1 maggio in arrivo con le misure per il LavoroNel decreto Primo Maggio, atteso oggi in Consiglio dei ministri con l'obiettivo di aumentare l'occupazione, c'è il prolungamento di alcune misure,... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Lavoro, via libera Cdm a decreto 1° maggio. Meloni: Stanziato 1 miliardo per incentivi; Consiglio dei Ministri n. 172, l'introduzione del Presidente Meloni; Decreto primo maggio, Confcommercio: bene la centralità della contrattazione e il ruolo delle parti sociali; Decreto Primo maggio, bonus solo a chi paga il salario giusto. Il piano di Palazzo Chigi. 1 Maggio, Meloni: Con decreto lavoro difendiamo occupazione con misure concreteCon il decreto lavoro approvato in Consiglio dei Ministri abbiamo aggiunto un altro tassello importante: affermare il principio del salario giusto. Significa una cosa molto semplice: le risorse ... adnkronos.com Meloni: Primo maggio, festa di chi manda avanti l'ItaliaIl Primo Maggio è la festa di chi ogni giorno, con impegno, sacrificio e dignità, manda avanti l’Italia. tg.la7.it Il Primo Maggio non può essere solo una celebrazione simbolica: deve essere un richiamo alla dignità del lavoro e ai diritti dei lavoratori. Oggi milioni di italiani, nonostante lavorino a tempo pieno, fanno fatica ad arrivare a fine mese, a causa di bollette alle ste - facebook.com facebook