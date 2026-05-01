1 maggio La Fauci Confsal | Sicurezza non sia slogan servono controlli e responsabilità

Il primo maggio è stato celebrato con una manifestazione a Napoli, dove un rappresentante sindacale ha sottolineato l'importanza di garantire la sicurezza sul lavoro attraverso controlli efficaci e responsabilità condivise. Durante l'evento, si è ribadito che il compito principale del sindacato è tutelare i lavoratori dal punto di vista giuridico ed economico, senza lasciarsi influenzare da pregiudizi o schieramenti politici.

Napoli, 1 mag. (Adnkronos) - "Tutelare i lavoratori sul piano giuridico ed economico, senza preconcetti né schieramenti, è il vero ruolo del sindacato. È questo l'impegno che vogliamo portare avanti, mettendo al centro esclusivamente i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori". Lo afferma il vice segretario generale della Confsal, Rosalba La Fauci, intervenendo alla Giornata del lavoro “Lavoro è futuro”, organizzata dal sindacato in Piazza del Plebiscito, a Napoli, in occasione della Festa dei Lavoratori. “Sulla sicurezza – prosegue – da anni proponiamo un decalogo di interventi concreti. Abbiamo anche richiamato l'attenzione sull'applicazione del decreto legislativo 812008, che prevede una figura apicale fondamentale per la sicurezza nei luoghi di lavoro, ma che troppo spesso resta inattuata.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - 1 maggio, La Fauci (Confsal): "Sicurezza non sia slogan, servono controlli e responsabilità" Notizie correlate Leggi anche: Sicurezza, i Giovani democratici contro Gioventù nazionale: "Servono serietà e prevenzione, non slogan populisti" Messina: Basile si dimette, La Fauci denuncia responsabilità politiche e rischio stallo per il PNRR.Il sindaco di Messina, Federico Basile, ha presentato le dimissioni in un momento cruciale per la città, sollevando un’ondata di polemiche e... Una raccolta di contenuti 1 Maggio, cortei in tutta Italia per il lavoro dignitoso. Schlein: La lotta serve. LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Primo maggio, cortei e manifestazioni in tutta Italia: la Festa del Lavoro in diretta ... tg24.sky.it Perché il 1 maggio si mangiano fave e pecorino? La storia che (quasi) nessuno conoscePrimo Maggio: ecco tutto quello che c'è da sapere sulla festa dei lavoratori. Tra storia, curiosità ed eventi: ecco la nostra guida completa ... funweek.it