Messina | Basile si dimette La Fauci denuncia responsabilità politiche e rischio stallo per il PNRR

Il sindaco di Messina, Federico Basile, ha annunciato le sue dimissioni, lasciando la città senza guida in un momento delicato. La decisione ha scatenato reazioni contrastanti tra cittadini e opposizione, mentre La Fauci ha puntato il dito contro le responsabilità politiche. La situazione rischia di bloccare anche i progetti legati al PNRR, che già faticano a decollare. La città ora attende di capire quali passi farà il nuovo governo locale.

Il sindaco di Messina, Federico Basile, ha presentato le dimissioni in un momento cruciale per la città, sollevando un’ondata di polemiche e interrogativi sul futuro dell’amministrazione locale. La decisione, giunta inaspettata, è stata immediatamente commentata dal consigliere comunale Giandomenico La Fauci, che ha espresso forte preoccupazione per le implicazioni che questa scelta potrebbe avere sullo sviluppo e sulla stabilità di Messina, soprattutto in relazione alle importanti scadenze legate al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). L’atto di dimissioni, avvenuto oggi 7 febbraio 2026, getta una lunga ombra sulla gestione della città, già provata da cantieri interminabili che paralizzano interi quartieri e dalle conseguenze di eventi emergenziali che avrebbero richiesto una presenza istituzionale costante e un’amministrazione solida.🔗 Leggi su Ameve.eu

Il sindaco di Messina, Federico Basile, ha annunciato che si dimetterà tra venti giorni.

Messina si trova di fronte a un nuovo capitolo politico.

