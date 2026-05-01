Il primo maggio del 1886, a Chicago, circa 80 mila persone si sono radunate per chiedere l’estensione delle otto ore lavorative negli Stati Uniti. La manifestazione si è svolta in un momento in cui le condizioni di lavoro erano spesso lunghe e faticose. Questa protesta ha rappresentato un momento importante per il movimento dei lavoratori e ha portato a scontri con le forze dell’ordine.

?? Cosa sapere Chicago, 1° maggio 1886: 80mila manifestanti chiedono l'estensione delle otto ore negli Stati Uniti. Scontro alla fabbrica McCormick con sei morti segna la nascita della ricorrenza internazionale. Il 1° maggio 1886 segna un punto di non ritorno nella storia dei diritti sociali dopo che a Chicago circa 80mila persone hanno dato vita a una manifestazione massiccia per estendere la riforma delle otto ore su tutto il territorio statunitense. La ricorrenza che oggi molti riconoscon .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 1° maggio 1886: la rivolta di Chicago che cambiò il lavoro

Chicago 1886: How a Single Bomb Silenced 300,000 Workers (AI Reconstruction)

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