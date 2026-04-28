Masters 1000 di Madrid 2026 Cobolli-Medvedev | orario e dove vedere il match

Da sport.quotidiano.net 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Masters 1000 di Madrid 2026 si avvicina ai quarti di finale con alcune partite che catturano l’attenzione degli appassionati. Tra i giocatori italiani in corsa c’è anche un altro tennista, oltre ai già noti Sinner e Musetti, che cerca di proseguire il cammino nel torneo. La giornata di gare si svolge in diverse fasce orarie e sarà possibile seguire gli incontri attraverso le piattaforme televisive e online dedicate.

Madrid, 28 aprile 2026 - Oltre a Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, c'è un altro azzurro a caccia dei quarti di finale del Masters 1000 di Madrid. E' F lavio Cobolli, per la prima volta agli ottavi del torneo che si gioca sulla terra rossa spagnola. Il fiorentino ha superato il paraguaiano  Adolfo Daniel Vallejo per 6-3, 6-2 e ora si appresta ad affrontare Daniil Medveved, reduce dal successo per 6-3, 6-2 contro il danese Nicolai Budkov Kjaer. Il russo è testa di serie numero 7 del seeding. " Mi piace giocare su questi campi, le condizioni mi aiutano molto.  Contro Medvedev - ha detto l'azzurro dopo l'ultima vittoria - dovrò fare una prestazione sul livello di quella contro Vallejo per provare a metterlo in difficoltà.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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