Masters 1000 di Madrid 2026 Cobolli-Medvedev | orario e dove vedere il match

Il Masters 1000 di Madrid 2026 si avvicina ai quarti di finale con alcune partite che catturano l’attenzione degli appassionati. Tra i giocatori italiani in corsa c’è anche un altro tennista, oltre ai già noti Sinner e Musetti, che cerca di proseguire il cammino nel torneo. La giornata di gare si svolge in diverse fasce orarie e sarà possibile seguire gli incontri attraverso le piattaforme televisive e online dedicate.

Madrid, 28 aprile 2026 - Oltre a Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, c'è un altro azzurro a caccia dei quarti di finale del Masters 1000 di Madrid. E' F lavio Cobolli, per la prima volta agli ottavi del torneo che si gioca sulla terra rossa spagnola. Il fiorentino ha superato il paraguaiano Adolfo Daniel Vallejo per 6-3, 6-2 e ora si appresta ad affrontare Daniil Medveved, reduce dal successo per 6-3, 6-2 contro il danese Nicolai Budkov Kjaer. Il russo è testa di serie numero 7 del seeding. " Mi piace giocare su questi campi, le condizioni mi aiutano molto. Contro Medvedev - ha detto l'azzurro dopo l'ultima vittoria - dovrò fare una prestazione sul livello di quella contro Vallejo per provare a metterlo in difficoltà.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Masters 1000 di Madrid 2026, Cobolli-Medvedev: orario e dove vedere il match Sinner-Medvedev: gli highlights della FINALE | ATP 1000 Indian Wells Notizie correlate Masters 1000 di Madrid 2026, Sinner-Bonzi: orario e dove vedere il matchMadrid, 24 aprile 2026 - Sarà Benjamin Bonzi il primo avversario a Madrid di Jannik Sinner. Masters 1000 di Miami 2026, Sinner-Moutet: orario e dove vedere il matchMiami, 23 marzo 2026 - Dopo aver battuto senza particolari problemi il bosniaco Damir Dzumhur (ko 6-3, 6-3), Jannik Sinner è atteso dal match valido... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Cobolli-Medvedev vale i quarti: quando e dove vederla; Madrid: Cobolli batte Vallejo e vola agli ottavi. Sfiderà Medvedev; Dove vedere in tv Cobolli-Medvedev, ATP Madrid 2026: orario, programma, streaming; Cobolli agli ottavi: battuto Vallejo. Out Darderi. Masters 1000 di Madrid 2026, Cobolli-Medvedev: orario e dove vedere il matchL'azzurro, per la prima volta agli ottavi di finale del torneo spagnolo, sfida per la terza volta in carriera il russo ... msn.com Dove vedere Cobolli-Medvedev stasera in tv, ATP Madrid 2026: orario, programma, streamingSarà Flavio Cobolli contro Daniil Medvedev negli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid. Terza sfida tra i due, ma questa li vedrà molto più vicini ... oasport.it Ci state facendo sognare (ancora una volta) #mmopen Agli ottavi: Sinner-Norrie Musetti-Lehecka Cobolli-Medvedev #Tennis #Sinner #Musetti #Cobolli #MMOPEN x.com Gli azzurri in campo oggi a Madrid e in Sardegna Martedì 28 Ore 11:00 Sinner vs Norrie Ore 12:30 Musetti vs Lehecka Ore 20:39 Cobolli vs Medvedev Ore 12:00 Travaglia vs De Jong Ore 13:30 Berrettini vs Kypson Forza ragazzi canali S facebook