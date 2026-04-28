Lehecka-Musetti Masters 1000 Madrid | gli highlights

Nella partita degli ottavi del Masters 1000 di Madrid, Musetti è stato sconfitto da Lehecka in due set, con i punteggi di 6-3 e 6-3. La sfida si è conclusa senza che l'azzurro riuscisse a rimontare, confermando l'eliminazione precoce nel torneo. La vittoria del ceco ha permesso di avanzare ai quarti di finale, mentre Musetti interrompe qui il suo percorso.

Nulla da fare per Musetti agli ottavi del Masters 1000 di Madrid: l'azzurro deve cedere a Lehecka in due set (6-3 6-3). Ecco i migliori punti della partita.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Lehecka-Musetti, Masters 1000 Madrid: gli highlights Lorenzo Musetti vs Tallon Griekspoor Entertaining Clash | Madrid 2026 Match Highlights Notizie correlate ATP 1000 Madrid, Musetti eliminato agli ottavi da LeheckaLorenzo Musetti si ferma negli ottavi di finale del «Mutua Madrid Open», quarto Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 8. Masters 1000 di Madrid 2026, Musetti-Griekspoor: orario e dove vedere la sfidaMadrid, 26 aprile 2026 - C'è Tallon Griekspoor a dividere Lorenzo Musetti dall'accesso agli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Musetti-Lehecka: orario, precedenti e dove vederla in tv; Musetti-Lehecka, ottavi Masters 1000 Madrid: orario, quando si gioca e dove vederla in tv; Madrid: Norrie e Lehecka sulla strada di Sinner e Musetti; LIVE Musetti-Lehecka, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: l’inventiva contro la potenza. Dove vedere in tv Musetti-Lehecka, ATP Madrid 2026: orario, programma 28 aprile, streamingLorenzo Musetti continua nel suo percorso di difesa della semifinale al Masters 1000 di Madrid. Alla Caja Magica, sul campo intitolato ad Arantxa Sanchez, ... oasport.it LIVE Musetti-Lehecka 3-6 3-6, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: l’azzurro cede sotto le bordate del cecoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-NORRIE DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-MEDVEDEV (2° MATCH DALLE 19.00) 14:22 Si ... oasport.it Si ferma agli ottavi la corsa di Lorenzo Musetti al Masters 1000 di Madrid. L'italiano, numero 9 del ranking Atp, cede in due set per 6-3 6-3 al ceco Jiri Lehecka (n.14). EPA/Chema Moya - facebook.com facebook #Musetti- #Lehecka, diretta ottavi di finale Masters 1000 Madrid: Lorenzo ko in due set LIVE x.com