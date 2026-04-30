Il fondatore di una grande società tecnologica ha annunciato l'introduzione di nuovi agenti di intelligenza artificiale capaci di svolgere compiti in modo autonomo. Questi agenti saranno integrati nelle piattaforme di messaggistica e social network di proprietà dell’azienda, che contano complessivamente circa 3,3 miliardi di utenti. L’obiettivo dichiarato è di migliorare le funzioni rispetto ai modelli sviluppati da altre aziende del settore.

? Cosa sapere Zuckerberg presenta nuovi agenti AI autonomi per 3,3 miliardi di utenti Meta.. L'integrazione in WhatsApp e Instagram punta a superare i modelli di OpenAI.. Durante la conferenza sui risultati trimestrali di mercoledì, Zuckerberg ha presentato una strategia basata su agenti intelligenti capaci di operare in modo autonomo per raggiungere obiettivi specifici degli utenti, puntando a integrare queste tecnologie direttamente nelle app che contano già 3,3 miliardi di persone. La visione espressa dal vertice di Meta non si limita al semplice potenziamento di un assistente digitale, ma punta alla creazione di entità software che possano agire senza supervisione costante.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Zuckerberg: nuovi agenti AI per gestire compiti in autonomia

The 3-Hour Guide to Wealth | Billionaire Habits You Can Copy Today

Notizie correlate

Google sfida il mercato: nuove TPU per gestire milioni di agenti AIDurante la conferenza Cloud Next ’26, Google ha delineato una nuova era per l’informatica aziendale presentando l’ottava generazione delle proprie...

Compiti a casa e autonomia, lo psicoterapeuta suggerisce la regola d’oro ai genitori: “Non è giusto fare ciò che potrebbe fare lui da solo se solo volesse”Accompagnare i figli nella crescita è un viaggio affascinante, eppure capita spesso di voler spianare ogni ostacolo lungo il loro cammino.

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Agentic Enterprise: Google Cloud porta gli agenti AI nei processi aziendali; Meta obbliga i dipendenti a istruire gli agenti AI; Meta o licenzia o usa i dipendenti per addestrare l’AI; Zuck sta guardando: Meta tiene traccia dei tasti premuti dai dipendenti per addestrare modelli di intelligenza artificiale.

Mark Zuckerberg annuncia agenti AI personali e aziendaliMeta costruisce due tipi di agenti AI, personale per gli utenti, e aziendale per gli imprenditori, che lavorano giorno e notte. msn.com

Mark Zuckerberg vuole un agente AI come CEOI dipendenti di Meta sono incoraggiati ad usare i tool AI, quindi anche Mark Zuckerberg ha deciso di sfruttare un agente AI che avrà compiti di CEO. Mark Zuckerberg sembra aver abbandonato il ... punto-informatico.it

Alla Nuova Galleria Nazionale di Berlino, cani robot con teste di silicone iperrealistiche hanno passeggiato tra le sale con volti che ricordano figure del mondo tech come Elon Musk, Jeff Bezos e Mark Zuckerberg. Un’installazione provocatoria che intreccia art - facebook.com facebook

L'Europa di Ursula è sempre più ostile al mercato Meta, nuova crociata di Ursula contro Zuckerberg x.com