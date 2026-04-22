Google sfida il mercato | nuove TPU per gestire milioni di agenti AI

Durante la conferenza Cloud Next ’26, Google ha annunciato l’ottava generazione delle sue TPU, un nuovo hardware pensato per supportare milioni di agenti di intelligenza artificiale e migliorare le capacità dell’ecosistema Workspace. La presentazione ha mostrato anche una piattaforma dedicata alla gestione di agenti autonomi, con l’obiettivo di rafforzare l’infrastruttura AI dell’azienda. La novità riguarda le risorse hardware destinate a potenziare applicazioni di intelligenza artificiale su larga scala.

Durante la conferenza Cloud Next ’26, Google ha delineato una nuova era per l’informatica aziendale presentando l’ottava generazione delle proprie TPU, una piattaforma dedicata alla gestione di agenti autonomi e un livello integrato di intelligenza artificiale per l’ecosistema Workspace. La strategia si concentra sul concetto di Agentic Enterprise, spostando il dalla potenza del singolo chip alla capacità di scalare enormi cluster di processori interconnessi. La novità tecnologica più rilevante riguarda la divisione delle Tensor Processing Units in due varianti distinte: la TPU 8t, ottimizzata per i processi di addestramento dei modelli, e la TPU 8i, progettata specificamente per l’inferenza.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Google sfida il mercato: nuove TPU per gestire milioni di agenti AI Notizie correlate Pixel 10a: l’IA di Google sfida il mercato a soli 499 euroIl mercato degli smartphone di fascia media riceve una spinta significativa con l’offerta dedicata al Pixel 10a, proposto a 499 euro con un pacchetto... Leggi anche: L’intelligenza artificiale di Google sconvolge il mercato dei videogiochi con nuove modalità di sviluppo e interazione. Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Meta avvia hub AI da $1 miliardo mentre Google sfida Nvidia con nuovi chip; Google costruisce un desktop agent per Gemini Enterprise e sfida Claude Cowork; Anthropic sfida OpenAI nel mercato dell'Intelligenza Artificiale; Google investe sull’Italia: 2 milioni per formare studenti e lavoratori nell’era dell’intelligenza artificiale. La Commissione europea sfida Google e chiede di condividere i dati delle ricerche onlineLa Commissione europea chiede a Google di condividere i dati di ricerca con i concorrenti per favorire la concorrenza. mistergadget.tech L’IA di Google approda su Mac, Gemini lancia sfida a Siri in “casa sua” https://qds.it/ia-google-approda-mac-gemini-sfida-siri-casa-sua/ La notizia: facebook Il Napoli non si spiega, si canta! Insieme a Google Gemini lanciamo la sfida più canora della stagione. Usa Lyria 3 per comporre il tuo coro azzurro: quelli più belli faranno vibrare lo stadio Maradona per il match di sabato contro la Lazio. 1. Crea il tuo coro s x.com