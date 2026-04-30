Zls tutti i vantaggi per le aziende | Uno strumento per il rilancio

La zona logistica semplificata rappresenta un’opportunità strategica per le aziende che cercano di migliorare l’efficienza delle proprie operazioni. Si tratta di un’area dedicata alla gestione e alla movimentazione delle merci, con regole e procedure semplificate rispetto ai normali insediamenti logistici. Questa iniziativa mira a facilitare le attività di trasporto e distribuzione, offrendo vantaggi concreti per le imprese che decidono di inserirsi in queste zone.

Zona logistica semplificata: un’opportunità strategica per le imprese. Questo il nucleo dell’incontro di ieri in Comune nella commissione Commercio del presidente Luca Vinchesi con l’assessore Gianmaria Nardi e in cui sono intervenuti l’avvocato Fabio Squassoni in rappresentanza del ministero delle Imprese e del Made in Italy per la zls Toscana, insieme a Pierlio Baratta rappresentante del ministero delle Infrastrutture e Trasporti. La zona logistica semplificata è uno strumento creato per rilanciare l’economia di alcune aree specifiche, di solito collegate a grandi porti o centri di scambio merci. In sostanza, è un ‘recinto virtuale’ all’interno del quale le aziende possono beneficiare di procedure burocratiche molto più snelle e, in alcuni casi, di vantaggi economici.🔗 Leggi su Lanazione.it

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