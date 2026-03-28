ZLS e Zone Franche Doganali a Cassino il vertice Federlazio per il rilancio delle PMI del Basso Lazio

A Cassino si è tenuto un incontro promosso da Federlazio dedicato alle strategie di rilancio delle piccole e medie imprese del Basso Lazio. Al centro della discussione ci sono state le possibilità offerte dalla Zona Logistica Semplificata e dalle Zone Franche Doganali, strumenti da utilizzare per migliorare le condizioni di competitività delle aziende locali in un contesto economico globale in evoluzione.

Come rilanciare la competitività del Basso Lazio in uno scenario economico internazionale sempre più complesso? La risposta passa per la Zona Logistica Semplificata (ZLS) e l'istituzione delle Zone Franche Doganali (ZFD). È questo il cuore del convegno promosso da Federlazio, svoltosi questo pomeriggio a Cassino: un tavolo operativo che ha riunito esperti, imprese e rappresentanti istituzionali per tracciare la rotta dello sviluppo territoriale. Il vero punto di svolta emerso dal dibattito riguarda le Zone Franche Doganali (ZFD). L'obiettivo attuale è avviare una mappatura degli agglomerati industriali per definire i perimetri di queste aree speciali. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - ZLS e Zone Franche Doganali, a Cassino il vertice Federlazio per il rilancio delle PMI del Basso Lazio Articoli correlati Zone franche doganali, un tavolo per definirne il quadro tecnico prima del bandoL'incontro è stato chiesto dall'assessore regionale alla Zes Giacomo Bugaro, in quanto si tratta di uno degli strumenti più interessanti compresi... Napoli, Gratteri dopo l'arresto di 15 esponenti del clan Raia: "In Campania non ci sono zone franche"Operazione congiunta questa mattina di polizia e carabinieri a Scampia che ha portato all’arresto di 15 esponenti del clan Raia, a cui la Squadra... Aggiornamenti e notizie su Zone Franche Doganali Argomenti discussi: Intesa logistica tra Piemonte e Liguria: si va verso una governance condivisa dei porti. Zone Franche Doganali, primo passo operativo in Regione LazioIn Regione Lazio si è tenuto un incontro operativo per avviare la fase attuativa delle Zone Franche Doganali nelle province di Latina e Frosinone, con il coinvolgimento delle istituzioni interessate ... latinaquotidiano.it La Zes unica. Zone franche, ecco la mappaLe Marche nella Zes unica, atto secondo. La giunta regionale ha infatti approvato le linee di indirizzo che avviano il percorso per l’istituzione delle cosiddette Zone franche doganali intercluse (Zfd ... ilrestodelcarlino.it