Rilancio del commercio Plumari | Hub urbani uno strumento concreto a patto che non restino etichette formali

L’assessore allo Sviluppo economico ha sottolineato l'importanza degli hub urbani come strumenti pratici per il rilancio del commercio nei centri storici. Durante il primo Forum sull’economia urbana, promosso dalla Regione Emilia-Romagna, ha evidenziato che tali iniziative funzionano solo se evitano di restare semplici etichette, puntando a un’effettiva ripresa delle attività commerciali.

Il futuro delle città passa anche dalle serrande che ogni mattina si alzano nei centri storici. È da questa immagine che l'assessore allo Sviluppo economico Lorenzo Plumari ha avviato il suo intervento al primo Forum sull'economia urbana, proposto oggi dalla Regione Emilia-Romagna per fare il punto sull'esperienza degli hub urbani e di prossimità e sulle prospettive del commercio locale. Al centro del confronto la legge regionale sull'economia urbana e il nuovo modello degli hub, pensati per rilanciare il commercio e migliorare l'accessibilità ai servizi sia nei grandi centri urbani sia nei piccoli comuni delle aree interne e appenniniche. "Quando parliamo di economia urbana – commenta l'assessore Plumari – parliamo del modello di città che vogliamo costruire nei prossimi anni.

