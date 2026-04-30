Zhegrova sembra essere sempre più distante dalla Juventus, e il suo possibile addio potrebbe favorire il ritorno di Nico Gonzalez. La situazione attorno al giocatore si fa più complessa, mentre si valutano le opzioni di mercato e le decisioni delle parti coinvolte. La trattativa tra i club e le eventuali mosse dei calciatori restano al centro delle discussioni in attesa di sviluppi ufficiali.

di Francesco Spagnolo Zhegrova sembra essere sempre più lontano dalla Juve e un suo addio potrebbe aprire le porte al ritorno di Nico Gonzalez. Le ultime. Il panorama tattico della nuova stagione sta subendo scossoni profondi, e il valzer delle panchine ha rimescolato completamente le gerarchie offensive. Al centro di questa rivoluzione troviamo il destino di Nico Gonzalez, il cui futuro appare strettamente legato ai nuovi equilibri che si stanno delineando sulla corsia esterna. L’avvicendamento tecnico, con l’arrivo di Luciano Spalletti al posto di Igor Tudor, ha infatti inaugurato nuovi scenari tattici che richiedono interpreti diversi rispetto al recente passato.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Zhegrova, intreccio con Nico Gonzalez: il suo futuro alla Juve dipende dall’argentino? Il retroscena

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