Nico Gonzalez Juve possibile il clamoroso ritorno a Torino in estate | Spalletti lo vorrebbe tenere Le ultime sul futuro dell’argentino

Nico Gonzalez potrebbe tornare alla Juventus in estate, con il club che valuta questa ipotesi. L’attuale allenatore, Luciano Spalletti, avrebbe espresso interesse nel mantenere l’attaccante argentino nella rosa. La situazione riguarda le decisioni future del giocatore e le intenzioni della società, che sta monitorando attentamente le opzioni disponibili. Nessuna conferma ufficiale è stata ancora comunicata, ma le trattative sono in corso.

Nico Gonzalez Juve, possibile il clamorosa ritorno in bianconero a giugno: mister Luciano Spalletti lo vorrebbe tenere con sé. La Juve osserva con attenzione l'evoluzione del futuro di Nico Gonzalez. Come riportato da Il Corriere dello Sport, lo show dell'argentino al Metropolitano ha riacceso i riflettori su un possibile ritorno a Torino. Luciano Spalletti lo considera l'innesto ideale per il suo sistema tattico, sognando di ricomporre la coppia con Francisco Conceiçao. CALCIOMERCATO JUVE LIVE Il destino del sudamericano è legato a clausole ferree. Attualmente in prestito all' Atletico Madrid, l'obbligo di riscatto fissato a 32 milioni di euro scatterà solo se raggiungerà le 20 presenze da almeno 45 minuti nella Liga.