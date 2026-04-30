Zelensky sospetta un inganno | la tregua di Trump è un trucco per Mosca?

Il presidente ucraino ha espresso dubbi sulla proposta di tregua avanzata dopo il colloquio tra il presidente degli Stati Uniti e il leader russo. Zelensky ha richiesto verifiche approfondite, manifestando preoccupazioni che il cessate il fuoco possa essere una strategia per favorire le mosse di Mosca prima del 9 maggio. La richiesta arriva in un momento di tensione tra le parti coinvolte nel conflitto.

? Cosa sapere Zelensky chiede verifiche su proposta di tregua dopo colloquio tra Trump e Putin.. Kiev teme che il cessate il fuoco serva a proteggere Mosca il 9 maggio.. Zelensky ha reagito con estremo scetticismo alle recenti dichiarazioni di Trump riguardanti una possibile tregua dopo il colloquio avvenuto con Putin, chiedendo immediate verifiche sui contenuti reali della proposta russa. Il presidente ucraino, attraverso un messaggio diffuso sui canali social, ha espresso la necessità di ottenere chiarimenti definitivi sulla natura del cessate il fuoco ipotizzato. La linea adottata da Kiev è quella della massima trasparenza: il team di Zelensky è stato incaricato di stabilire un contatto diretto con l’entourage statunitense per scavare nei dettagli tecnici di quanto discusso tra Washington e Mosca.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Zelensky sospetta un inganno: la tregua di Trump è un trucco per Mosca? Zelenskyy meets with Trump to continue Ukraine war peace talks Notizie correlate Zelensky a Mosca: ‘Tregua sull’energia per alleviare la crisi petrolifera’Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha esortato la Russia ad accettare una cessazione reciproca degli attacchi contro gli impianti energetici... Zelensky propone a Mosca una ‘tregua energetica’Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che l’Ucraina è pronta a interrompere gli attacchi al settore energetico russo se gli...