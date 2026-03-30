Zelensky a Mosca | ‘Tregua sull’energia per alleviare la crisi petrolifera’

Il presidente ucraino ha proposto alla Russia di sospendere temporaneamente gli attacchi contro gli impianti energetici di entrambe le parti, con l’obiettivo di contribuire a ridurre la crisi petrolifera globale. La richiesta arriva in un momento di tensioni internazionali legate alla guerra in Medio Oriente, che hanno influenzato il settore energetico e i mercati mondiali.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha esortato la Russia ad accettare una cessazione reciproca degli attacchi contro gli impianti energetici per contribuire ad alleviare la crisi petrolifera globale innescata dalla guerra in Medio Oriente. “Se la Russia è pronta a smettere di colpire gli impianti energetici ucraini, noi non colpiremo in risposta il loro settore. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Zelensky a Mosca: ‘Tregua sull’energia per alleviare la crisi petrolifera’ Articoli correlati Zelensky: «Mosca ha interrotto lo scambio di prigionieri. La tregua? Per ora è una possibilità»Il Cremlino rompe il silenzio e conferma di aver accettato una proposta di tregua avanzata da Donald Trump. Ucraina, Trump: “Putin ha accettato di non sparare per una settimana”. E’ la tregua del freddo. Ma Zelensky non va a MoscaAvrebbe accettato, Vladimir Putin, la “tregua del freddo”, ossia la proposta di Donald Trump di non sparare per una settimana sull’Ucraina a causa de...