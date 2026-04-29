Lavoro Confcommercio Forlì approva il nuovo decreto | Più tutele per giovani donne e rider
I responsabili dell'associazione di categoria locale hanno espresso soddisfazione per l'approvazione in Consiglio dei Ministri del decreto del primo maggio. Il provvedimento introduce nuove tutele per diverse categorie di lavoratori, tra cui giovani, donne e rider. La modifica riguarda specificamente le condizioni di lavoro e tutela, con l'obiettivo di rafforzare i diritti di queste fasce. La notizia ha suscitato reazioni positive tra i rappresentanti del settore.
C'è apprezzamento e soddisfazione da parte dei vertici locali di Ascom-Confcommercio dopo il via libera in Consiglio dei Ministri del decreto 1° maggio. “Con questo provvedimento, del valore di circa 1 miliardo di euro - ragiona il neo presidente Andrea Zocca - chi sottoscrive contratti pirata e.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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