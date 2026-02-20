Il ministro Tajani torna a Forlì | Ricordo la riunione subito dopo l' alluvione i ristori arrivano e si va nella direzione giusta

Il ministro Tajani è tornato a Forlì, dove ha ricordato l’incontro subito dopo l’alluvione che ha colpito la città. In quell’occasione, si era discusso dei primi ristori e delle misure di aiuto alle imprese danneggiate. Tajani ha affermato che i fondi stanno arrivando e che le azioni intraprese stanno portando nella giusta direzione. Durante l’evento in teatro, ha parlato anche il sindaco Zattini e il presidente de Pascale.

Nell'evento inaugurale in teatro Tajani ha preso la parola, assieme al presidente della Fondazione Maurizio Gardini, il sindaco Gian Luca Zattini e il presidente della Regione Michele de Pascale. Il ministro degli Esteri ha ricordato l'importanza della cultura "per far conoscere le nostre realtà imprenditoriali, la nostra identità all'estero, fondamentale per la nostra politica estera e per l'export che pesa per circa il 40% del Pil".