Zanzare e malattie trasmesse da insetti Ausl e comuni in prima linea per prevenzione e disinfestazioni

Dal mese di maggio è attivo anche per il 2026 il Piano regionale di sorveglianza e controllo delle arbovirosi, che prevede misure di prevenzione e interventi per limitare la diffusione di malattie trasmesse da insetti, come zanzara tigre e zanzara comune. L'iniziativa coinvolge le autorità sanitarie locali e i comuni, impegnati nella disinfestazione e nella sensibilizzazione della popolazione. Il piano si inserisce in un quadro di azioni volte a ridurre i rischi legati alle zanzare e alle malattie di origine infettiva.

È operativo anche per il 2026, dal mese di maggio, il Piano regionale di sorveglianza e controllo delle arbovirosi, che definisce le misure di prevenzione e risposta contro le malattie trasmesse da insetti vettori, in particolare zanzara tigre e zanzara comune. L’Azienda USL di Modena è.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Cortona, prevenzione delle malattie trasmesse da zanzare. Ordinanza del sindaco Ordinanza contro le malattie trasmesse da insetti vettoriArezzo, 12 marzo 2026 – Emessa dal sindaco Alessandro Ghinelli una specifica ordinanza per la prevenzione e il controllo delle malattie trasmesse... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Ordinanza per la prevenzione delle malattie trasmesse dalle zanzare; Lotta alle zanzare 2026: comportamenti utili per prevenire la trasmissione di malattie e consegna di una confezione di pastiglie antilarvali dal 5 maggio; Ordinanza contro la diffusione delle zanzare, ecco gli obblighi e i divieti; Zanzare e virus, scatta il piano regionale: controlli rafforzati fino a ottobre. Zanzare e malattie trasmesse da insetti, Ausl e comuni in prima linea per prevenzione e disinfestazioniDa maggio attivo il Piano regionale di sorveglianza e controllo delle arbovirosi. Rimane fondamentale l’impegno dei cittadini per la rimozione dell’acqua stagnante e la pulizia delle aree verdi privat ... modenatoday.it L’Aquila, protocollo tra Comune e Asl 1 contro le malattie trasmesse dalle zanzareUn protocollo per rafforzare la prevenzione alle malattie trasmesse da insetti vettori, con particolare attenzione alle zanzare ... laquilablog.it Il Capoluogo D'Abruzzo. . Le interviste alla presentazione del protocollo d’intesa tra Asl e Comune per la gestione integrata delle arbovirosi, ovvero le malattie trasmesse da insetti vettori come le zanzare. Presenti l'assessore all’Ambiente Fabrizio Taranta, il di - facebook.com facebook Con il caldo si svegliano le zanzare, esperti: "Subito interventi altrimenti è tardi" x.com