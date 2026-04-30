Zanzare e malattie trasmesse da insetti Ausl e comuni in prima linea per prevenzione e disinfestazioni

Da modenatoday.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal mese di maggio è attivo anche per il 2026 il Piano regionale di sorveglianza e controllo delle arbovirosi, che prevede misure di prevenzione e interventi per limitare la diffusione di malattie trasmesse da insetti, come zanzara tigre e zanzara comune. L'iniziativa coinvolge le autorità sanitarie locali e i comuni, impegnati nella disinfestazione e nella sensibilizzazione della popolazione. Il piano si inserisce in un quadro di azioni volte a ridurre i rischi legati alle zanzare e alle malattie di origine infettiva.

È operativo anche per il 2026, dal mese di maggio, il Piano regionale di sorveglianza e controllo delle arbovirosi, che definisce le misure di prevenzione e risposta contro le malattie trasmesse da insetti vettori, in particolare zanzara tigre e zanzara comune. L’Azienda USL di Modena è.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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