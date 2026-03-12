Ordinanza contro le malattie trasmesse da insetti vettori

Il sindaco di Arezzo ha firmato un’ordinanza per affrontare il problema delle malattie trasmesse da insetti vettori come la zanzara tigre e quella comune. La misura riguarda le attività di prevenzione e controllo nel territorio cittadino e mira a ridurre il rischio di diffusione di queste malattie. L’ordinanza è stata emessa il 12 marzo 2026 e si applica alle aree pubbliche e private.

Arezzo, 12 marzo 2026 – Emessa dal sindaco Alessandro Ghinelli una specifica ordinanza per la prevenzione e il controllo delle malattie trasmesse dagli insetti, i n particolare zanzara tigre e zanzara comune. Un consistente dispositivo utile a garantire la salute dei cittadini attraverso idonee prescrizioni atte a contenere la diffusione dei vettori di malattie infettive. Fino al prossimo al 30 novembre: a tutti i cittadini, ai soggetti pubblici e privati, agli amministratori condominiali, operatori commerciali, gestori di attività produttive, proprietari, affittuari e in generale a coloro che hanno l'effettiva disponibilità di abitazioni o aree aperte, anche inutilizzate, dove si possono creare raccolte di acqua meteorica o di altra provenienza, è ordinato di: