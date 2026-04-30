Xylella prorogato termine lavori di contrasto Confagricoltura | Intervento di buon senso

La Regione Puglia ha deciso di prolungare i tempi previsti per le operazioni di contrasto alla Xylella fastidiosa. La proroga riguarda le lavorazioni obbligatorie necessarie a contenere la diffusione dell'insetto vettore della malattia. Questa decisione è stata accolta positivamente da Confagricoltura, che ha definito l'intervento come un atto di buon senso. La misura si applicherà alle aree interessate dalla presenza del parassita.

BARI - La Regione Puglia ha prorogato il termine delle lavorazioni obbligatorie di contrasto al vettore della Xylella fastidiosa. Per i Comuni con altitudine media inferiore ai 200 metri sul livello del mare la data limite è il 15 maggio mentre per i territori oltre i 200 metri è il 30 giugno.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Lavori sulla Cilentana: intervento prorogato fino al 20 marzo, disagi per la circolazioneResta chiusa la tratta stradale situata tra gli svincoli di Omignano e Vallo della Lucania. Contrasto alla Xylella: ok all'eradicazione dei mandorli abbandonati a ridosso delle aree infetteLa misura di prevenzione disposta dalla giunta regionale mira a ridurre i rischi di diffusione del batterio: un intervento che nel Barese punta a... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Misure anti-Xylella, gli agricoltori pugliesi contro Comuni ed Enti: Tutti facciano il loro dovere, bisogna muoversi; Viterbo - Skate park a Santa Barbara, nuovo passo avanti: nominato il direttore dei lavori per l’opera da 650mila euro. Puglia, contrasto Xylella e maltempo, prorogati termini per le lavorazioni obbligatorieE' stata prorogata l’esecuzione delle lavorazioni obbligatorie dei terreni per il contenimento della diffusione della Xylella fastidiosa. Il provvedimento dell’Osservatorio fitosanitario regionale arr ... leccesette.it Puglia, Xylella: prorogati i termini per le lavorazioni obbligatorie nei campiLa Regione Puglia proroga i termini per le lavorazioni agricole anti-Xylella dopo le difficoltà causate dal maltempo ... trmtv.it Squalo intrappolato tra gli scogli nell'Ascolano, liberato grazie all'intervento della Guardia costiera - facebook.com facebook