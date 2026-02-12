Contrasto alla Xylella | ok all' eradicazione dei mandorli abbandonati a ridosso delle aree infette

La Regione Puglia ha dato il via libera all’eradicazione dei mandorli abbandonati vicino alle zone infette. Si tratta di piante che si trovano entro 400 metri dalle aree colpite da Xylella fastidiosa. La misura mira a rafforzare la prevenzione e fermare la diffusione del batterio. Le autorità hanno deciso di intervenire subito su questi alberi marginali e in stato di abbandono, per ridurre i rischi di contaminazione.

La misura di prevenzione disposta dalla giunta regionale mira a ridurre i rischi di diffusione del batterio: un intervento che nel Barese punta a tutelare soprattutto il comparto dell'uva da tavola La Regione Puglia rafforza le misure di prevenzione fitosanitaria sul fronte Xylella. Entra infatti nella fase operativa l'eradicazione obbligatoria dei mandorli marginali, o in stato di abbandono, situati entro i 400 metri dal perimetro di aree colpite da Xylella fastidiosa sottospecie fastidiosa. L'intervento, disposto dalla giunta regionale e attuato tramite Arif, si inserisce, spiega la Regione, "nel quadro delle misure fitosanitarie di eradicazione e prevenzione del batterio, con l’obiettivo primario di tutelare colture di pregio e comparti produttivi di rilievo economico per l’agricoltura pugliese".🔗 Leggi su Baritoday.it Approfondimenti su Xylella Puglia La Regione prova ad arrestare l'avanza della Xylella: i mandorli abbandonati verranno eradicati La Regione Puglia avvia l’operazione di eradicazione dei mandorli abbandonati vicino alle zone infette. Ecco l'elenco dei Comuni che ha predisposto le evacuazioni nelle aree a ridosso dei fiumi Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Xylella Puglia Argomenti discussi: Incendi boschivi, la Puglia seconda in Italia per ettari andati in fumo. L’arrivo della xylella sul Gargano preoccupa i produttori di olio di olivaUn convegno, organizzato in occasione del trentennale dell’istituzione dell’Ente Parco, dedicato al tema della Xylella e alla minaccia rappresentata dalla sua diffusione Quella della Xylella è ... lagazzettadelmezzogiorno.it Xylella, tavolo tecnico in Regione: nuovi fondi per sostenere le imprese colpiteContinua la lotta al contrasto della Xylella. Oggi la Regione Puglia ha organizzato un tavolo tecnico per affrontare la questione. Due le strategie annunciate dal governatore Emiliano: un’agenzia ... quotidianosanita.it Dagli incendi boschivi al contrasto del batterio della Xylella; dall'inquinamento ambientale all'abusivismo edilizio: tutti i dati dell'attività del Comando Regione Carabinieri Forestale “Puglia” all'interno del rapporto 2025 - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.