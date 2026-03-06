Lavori sulla Cilentana | intervento prorogato fino al 20 marzo disagi per la circolazione

I lavori sulla Cilentana, iniziati per la nuova pavimentazione, sono stati prorogati fino al 20 marzo. La chiusura della tratta tra gli svincoli di Omignano e Vallo della Lucania rimane in vigore, esclusi i fine settimana. La circolazione è influenzata da questa interruzione, che riguarda esclusivamente i giorni feriali. La modifica temporanea è stata comunicata alle autorità competenti.

Resta chiusa la tratta stradale situata tra gli svincoli di Omignano e Vallo della Lucania. Poi da lunedì 23 marzo, le attività proseguiranno con l'istituzione del senso unico alternato Continuano i lavori per la nuova pavimentazione, sulla Cilentana: prorogata fino a venerdì 20 marzo, ad esclusione dei sabati e delle domeniche, la chiusura della tratta stradale situata tra gli svincoli di Omignano e Vallo della Lucania. Per la circolazione restano attive le deviazioni indicate in precedenza.