WWE | SmackDown tornerà alle due ore ecco quando
Nelle prossime settimane, WWE SmackDown tornerà a durare due ore, dopo aver avuto una durata diversa in passato. La modifica si applicherà a partire da una data ancora da annunciare ufficialmente. La decisione riguarda il formato dello show, che vedrà un cambio nella durata programmata senza indicazioni su eventuali modifiche nei contenuti trasmessi. La notizia è stata comunicata attraverso fonti ufficiali della WWE.
Importanti novità sul formato di WWE SmackDown, che nei prossimi mesi cambierà nuovamente durata. Secondo quanto riportato da Dave Meltzer durante Wrestling Observer Radio, lo show del venerdì sera tornerà al formato di due ore tra fine giugno e inizio luglio, segnando un nuovo cambio nella programmazione. Quando cambia la durata. Il ritorno al formato da due ore dovrebbe avvenire tra l’ultima settimana di giugno e la prima settimana di luglio, con quest’ultima che al momento rappresenta l’ipotesi più probabile. Un cambiamento che porterà SmackDown a ridurre nuovamente il suo tempo di messa in onda dopo diversi mesi in formato esteso. Un accordo già definito con USA Network.🔗 Leggi su Zonawrestling.net
Top 10 SmackDown moments: WWE Top 10, April 3, 2026
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