Durante l’ultima puntata di SmackDown, Logan Paul ha affrontato Jacob Fatu in un match che ha seguito la sua eliminazione dall’elimination chamber di questa sera. Al termine dell’incontro, Logan Paul ha smascherato un uomo, rivelandone l’identità, che ha suscitato l’interesse dei fan. Si tratta di una figura che ha un collegamento con Seth Rollins, anche se i dettagli specifici non sono stati ancora divulgati.

Durante l’episodio di questa notte di SmackDown, Logan Paul ha lottato contro Jacob Fatu dopo che si era liberato il posto nell’elimination chamber di stanotte. Durante il match Logan Paul ha fermato il solito uomo mascherato che imperversa negli show WWE da settimane, smascherandolo. La sorpresa nel vedere il volto sotto la maschera è stata grande: nessuno lo ha riconosciuto. Non si trattava ne di Seth Rollins ne di un wrestler famoso. Un allievo di Seth Rollins sotto la maschera. Il wrestler smascherato è Don Furio, allievo della Black and Brave Wrestling Academy di Seth Rollins. Un dettaglio non casuale: tutto lascia intendere che Rollins potrebbe utilizzare delle controfigure per portare avanti il suo piano di vendetta, in attesa di poter tornare a combattere in prima persona. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Ecco chi è l’uomo smascherato da Logan Paul a SmackDown, c’è un legame con Seth Rollins

WWE: “L’uomo mascherato attacca Logan Paul a Raw.”L’uomo mascherato è tornato a RAW, e questa volta il suo bersaglio era Logan Paul.

Leggi anche: WWE: Aggiornamenti sull’infortunio di Seth Rollins.

Una raccolta di contenuti su Logan Paul.

Temi più discussi: WWE, ufficiale il primo PLE in Italia e non solo: ecco l’annuncio video; L'annuncio di Triple H: WWE per la prima volta in Italia, a Torino, ecco quando e dove acquistare i biglietti; WWE a Torino 2026: Clash all'Inalpi Arena; Chi vince Sanremo 2026? Un podio annunciato.

WWE: Seth Rollins ad Elimination Chamber? Ecco la veritàElimination Chamber sarà il prossimo grande show della WWE. Il Premium Live Event si terrà nella notte di sabato 28 e domenica 29 febbraio allo United Center della città di Chicago. Spazio Wrestling ... spaziowrestling.it

Il campione WWE afferma che Triple H non ha intenzione di far rompere il grande record a nessuno.Randy Orton afferma che i 17 titoli mondiali di Cena rimarranno un traguardo inarrivabile, poiché Triple H non ha intenzione di superare questo straordinario record. worldwrestling.it

Logan Paul ne replace kar liya hai Jey Uso ko kal ke Men’s #WWEChamber Match mein! #SmackDown - facebook.com facebook