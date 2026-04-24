ULTIM’ORA | Ondata di licenziamenti in WWE fuori Nikki Cross Zoey Stark e Alba Fyre

Nelle ore successive a WrestleMania, la WWE ha annunciato licenziamenti che hanno coinvolto tre wrestler: Nikki Cross, Zoey Stark e Alba Fyre. La decisione riguarda membri del roster attivo e si inserisce nella routine di tagli che avvengono periodicamente. La notizia è stata diffusa attraverso comunicati ufficiali e canali di informazione legati alla federazione. Al momento, non sono stati forniti dettagli sui motivi di queste uscite o sui piani futuri.

Come da nefasta tradizione, la WWE sembra intenzionata ad operare alcuni tagli al suo roster attivo nell’immediato post WrestleMania. Fightful Select ha appena comunicato i primi tre nomi che sono venuti alla luce. Si tratta di tre wrestler donne: Zoey Stark, Alba Fyre e Nikki Cross. Come accade in questi casi, speriamo che non ci siano ulteriori sviluppi in serata, anche se spesso avviene il contrario. WWE: CM Punk vs. Roman Reigns colpisce Meltzer, tutti i voti dell’Observer alle due notti di WrestleMania 42 WWE: Ricky Saints verso il main roster? In corso le discussioni per la promozione Ric Flair: “Se Triple H dovesse dimettersi, vedrei bene The Undertaker come direttore creativo”.🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - ULTIM’ORA: Ondata di licenziamenti in WWE, fuori Nikki Cross, Zoey Stark e Alba Fyre Notizie correlate Ultim’ora Juve, Spalletti fa fuori un big: cosa succedeLe ultime in vista di Juventus-Genoa di oggi pomeriggio: Spalletti potrebbe sorprendere con questa scelta di formazione. Ultim’ora Napoli, Conte li fa fuori: cosa sta succedendoNovità importantissime in casa Napoli a poche ore dalla sfida contro il Genoa di De Rossi: ecco cosa sta succedendo. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Ondata di maltempo nel Teramano, nubifragi, frane e decine di interventi; Primavera sulle montagne russe. Fine settimana soleggiato e molto mite, poi crollo termico; Comunicazione Italiana; Ondata di solidarietà alla donna lapidata per strada a Sondrio: Coraggio, tornerai più bella di prima. Ondata di falsi allarmi-bomba nei BalcaniUn'ondata di falsi allarmi-bomba, lanciati via email, sta colpe scuole e centri commerciali in tutti i Balcani negli ultimi giorni ed è continuata anche oggi, costringendo a evacuazioni e controlli da ... ansa.it Ondata di caldo e piogge: il meteo Ponte Primo MaggioOndata di caldo in arrivo per il Ponte del Primo Maggio. Picchi di 30°C al Sud e Isole, mentre il Centro-Nord affronta piogge e instabilità ... quotidianodiragusa.it Le dichiarazioni di Giorgia Meloni da Crans-Montana hanno sollevato un’ondata di indignazione: definire “ignobile” la richiesta di tutele per i lavoratori appare distante anni luce dalla vita reale di chi guadagna poche centinaia di euro al mese. Il nodo è chiaro: - facebook.com facebook Ringrazio il comitato pace Massa Marittima per la solidarietà NON qualcuno che ha scatenato un’ondata di odio verso di me per aver esercitato il diritto di critica ad Israele. Ps: ieri ho querelato l’ennesimo diffamatore. Vogliono prenderci per stanchezza non ci x.com