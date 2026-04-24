ULTIM’ORA | Ondata di licenziamenti in WWE fuori Nikki Cross Zoey Stark e Alba Fyre

Da zonawrestling.net 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle ore successive a WrestleMania, la WWE ha annunciato licenziamenti che hanno coinvolto tre wrestler: Nikki Cross, Zoey Stark e Alba Fyre. La decisione riguarda membri del roster attivo e si inserisce nella routine di tagli che avvengono periodicamente. La notizia è stata diffusa attraverso comunicati ufficiali e canali di informazione legati alla federazione. Al momento, non sono stati forniti dettagli sui motivi di queste uscite o sui piani futuri.

Come da nefasta tradizione, la WWE sembra intenzionata ad operare alcuni tagli al suo roster attivo nell’immediato post WrestleMania. Fightful Select ha appena comunicato i primi tre nomi che sono venuti alla luce. Si tratta di tre wrestler donne: Zoey Stark, Alba Fyre e Nikki Cross. Come accade in questi casi, speriamo che non ci siano ulteriori sviluppi in serata, anche se spesso avviene il contrario. WWE: CM Punk vs. Roman Reigns colpisce Meltzer, tutti i voti dell’Observer alle due notti di WrestleMania 42 WWE: Ricky Saints verso il main roster? In corso le discussioni per la promozione Ric Flair: “Se Triple H dovesse dimettersi, vedrei bene The Undertaker come direttore creativo”.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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