Dopo i licenziamenti di Nikki Cross, in WWE sono stati licenziati anche Joe Gacy e Uncle Howdy. La notizia, riportata da Fightful, riguarda i tagli di personale avvenuti dopo l’ultimo evento WrestleMania. Di conseguenza, i Wyatt Sicks non sono più presenti nel roster della compagnia. Questi cambiamenti fanno parte di una serie di decisioni aziendali che hanno interessato diversi performer.

Continua l’ondata di licenziamenti in WWE. Fightful riporta la notizia che tra i tagli di questo post WrestleMania ci sono anche Joe Gacy e Uncle Howdy. In precedenza era emerso che anche Nikki Cross era stata licenziata. Non abbiamo ancora notizie sugli altri componenti della stable che omaggiava il defunto Bray Wyatt ma è evidente che potrebbero esser a rischio anche Dexter Lumis ed Erik Rowan. WWE: CM Punk vs. Roman Reigns colpisce Meltzer, tutti i voti dell’Observer alle due notti di WrestleMania 42 WWE: Ricky Saints verso il main roster? In corso le discussioni per la promozione Ric Flair: “Se Triple H dovesse dimettersi, vedrei bene The Undertaker come direttore creativo”.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Dopo Nikki Cross licenziati anche Joe Gacy e Uncle Howdy, i Wyatt Sicks non esistono più

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Temi più discussi: Nikki Cross è stata licenziata dalla WWE; WWE: Dopo Nikki Cross licenziati anche Joe Gacy e Uncle Howdy, i Wyatt Sicks non esistono più; WWE BREAKING NEWS: Nuova ondata di licenziamenti, tutti i nomi; ULTIM’ORA: Nuovi licenziamenti in WWE, i nomi.

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