WWE | Nashville vuole WrestleMania offerta milionaria per assicurarsi l’evento

Nashville ha presentato un’offerta economica significativa per ospitare una prossima edizione di WrestleMania. La città sta facendo passi concreti per assicurarsi l’evento, con una proposta finanziaria che sta attirando l’attenzione tra gli addetti ai lavori. L’organizzazione sta valutando le possibilità di confermare la candidatura, mentre le trattative con i rappresentanti della WWE continuano.

Nashville fa davvero sul serio nella corsa per ospitare una futura edizione di WrestleMania e l’offerta economica messa sul tavolo sta già attirando molta attenzione. Secondo quanto riportato da Bryan Alvarez, la città del Tennessee ha presentato una proposta importante per assicurarsi WrestleMania 2028, includendo un contributo di circa 3,5 milioni di dollari più agevolazioni fiscali. Un pacchetto pensato per rendere Nashville una destinazione particolarmente appetibile agli occhi dei vertici WWE. Nashville entra in gioco per il 2028. La notizia si inserisce nel contesto delle recenti dichiarazioni del presidente WWE, Nick Khan, che durante un incontro aziendale aveva lasciato intendere come i piani a lungo termine per WrestleMania siano già ben definiti.🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Nashville vuole WrestleMania, offerta milionaria per assicurarsi l’evento Notizie correlate WWE: Brock Lesnar non vuole più perdere, e WrestleMania 42 diventa un rebusBrock Lesnar e Paul Heyman avrebbero fatto sapere alla WWE che la Beast Incarnate non intende subire altre sconfitte prima del ritiro. WWE: Tiffany Stratton vuole affrontare Paige dopo il suo ritorno a WrestleMania 42La nuova Women’s United States Champion Tiffany Stratton ha già le idee chiare sul suo futuro… e nel mirino c’è una leggenda appena tornata in WWE:... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: WWE: WrestleMania 43, Riad non era la prima scelta; WWE: WrestleMania 43, rivelata la data e il format dello show. WWE: Nashville vuole WrestleMania, offerta milionaria per assicurarsi l’eventoNashville fa davvero sul serio nella corsa per ospitare una futura edizione di WrestleMania e l’offerta economica messa sul tavolo sta già attirando molta attenzione. Secondo quanto riportato da Bryan ... zonawrestling.net Le 5 città che potrebbero ospitare WrestleMania 44 nel 2028Con il 2028 che si avvicina, l´attenzione si è silenziosamente spostata verso WrestleMania 44. Sportskeeda ha recentemente delineato cinque città che si distinguono come candidati realistici. Ognuna ... worldwrestling.it Apertura Straordinaria – Domenica 3 Maggio Di Lorenzo Arredamenti ti aspetta con un’apertura speciale anche di domenica, pensata per chi vuole scegliere con calma e vivere lo showroom senza fretta. Domenica 3 Maggio Orari: 9:00 – 13:00 | 16:00 – 2 - facebook.com facebook