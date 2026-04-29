Durante l’evento Wrestlemania 42, Tiffany Stratton, attuale campionessa degli Stati Uniti femminile, ha annunciato di voler sfidare Paige, che recentemente è tornata in WWE. La wrestler ha manifestato chiaramente la volontà di affrontare la leggenda del wrestling femminile, dopo il suo ritorno. La dichiarazione è arrivata subito dopo la vittoria di Stratton, che ha già in mente il suo prossimo obiettivo in vista delle prossime sfide.

La nuova Women’s United States Champion Tiffany Stratton ha già le idee chiare sul suo futuro. e nel mirino c’è una leggenda appena tornata in WWE: Paige. Dopo quanto visto a WrestleMania 42, Stratton ha parlato apertamente del suo desiderio di condividere il ring con la britannica. Il ritorno di Paige. Paige ha fatto il suo ritorno durante la Night 1 di WrestleMania 42, prendendo il posto di Nikki Bella nel Fatal 4-Way per i Women’s Tag Team Titles. L’ex Divas Champion è stata accolta da un’ovazione del pubblico dell’ Allegiant Stadium, rendendo il momento uno dei più memorabili dello show. Non solo: Paige è riuscita anche a vincere i titoli di coppia insieme a Brie Bella, completando un ritorno da sogno.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Tiffany Stratton vuole affrontare Paige dopo il suo ritorno a WrestleMania 42

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