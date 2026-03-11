Brock Lesnar e il suo consulente hanno comunicato alla WWE che l’atleta non desidera più perdere prima di andare in pensione. La decisione di Lesnar mette in discussione i piani per WrestleMania 42, creando incertezza sugli sviluppi futuri. La frase di Lesnar si aggiunge alle recenti tensioni tra il wrestler e la federazione, sollevando domande sulle prossime mosse.

Brock Lesnar e Paul Heyman avrebbero fatto sapere alla WWE che la Beast Incarnate non intende subire altre sconfitte prima del ritiro. Una posizione che, se confermata, mette Triple H e il team creativo in una situazione decisamente scomoda in vista di WrestleMania 42. La richiesta di Lesnar e Heyman alla WWE. Secondo quanto riportato da Self Made Pro durante l’episodio del 9 marzo 2026 di Self Made Session, Brock Lesnar e Paul Heyman avrebbero comunicato in modo piuttosto chiaro ai vertici della WWE la loro posizione: nessuna sconfitta da qui al ritiro. “Il problema è questo: sanno che il pubblico vuole Oba. Brock Lesnar e Paul Heyman hanno sostanzialmente fatto capire alla WWE e al team creativo che Brock non dovrebbe perdere fino al suo ritiro. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Brock Lesnar non vuole più perdere, e WrestleMania 42 diventa un rebus

