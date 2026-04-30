WWE | dubbi sull’assunzione di Zoe Hines spinta politica secondo Meltzer

L’ingaggio di Zoe Hines da parte della WWE è al centro di discussioni tra gli addetti ai lavori. Durante una trasmissione radio dedicata al wrestling, un analista ha espresso dubbi sulla motivazione dietro questa assunzione, suggerendo che possa essere influenzata da fattori politici. La notizia ha suscitato interesse tra i fan e gli esperti del settore, che seguono da vicino le decisioni della compagnia.

L’ingaggio di Zoe Hines da parte della WWE continua a far discutere dietro le quinte. Secondo quanto rivelato da Dave Meltzer durante Wrestling Observer Radio, la firma della nipote di Robert F. Kennedy Jr. sarebbe stata percepita internamente come una scelta forzata per motivi politici. Meltzer ha spiegato di aver sentito parlare del caso già diversi mesi fa, quando la situazione sembrava già indirizzata verso una conclusione inevitabile. “Ne parlavo già sei mesi fa. Si diceva chiaramente che fosse una firma spinta politicamente.” Il giornalista ha comunque sottolineato che Hines è un’atleta reale, con un passato nel softball universitario, ma ha aggiunto che il suo provino non avrebbe particolarmente impressionato.🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: dubbi sull’assunzione di Zoe Hines, “spinta politica” secondo Meltzer Notizie correlate WWE: Zoe Hines, nipote di Robert F. Kennedy Jr., firma un contratto con la compagniaUna nuova atleta si prepara a entrare nel mondo della WWE, e questa volta il cognome non passa inosservato. WWE: Booker T votato peggior commentatore, Bully Ray si scaglia contro Dave MeltzerSe c’è un personaggio che può dirsi divisivo all’interno della Internet Wrestling Community, e non solo, è sicuramente Dave Meltzer.