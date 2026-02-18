Booker T è stato recentemente votato come il peggior commentatore, una decisione che ha scatenato molte reazioni online. La critica si deve alle sue performance durante le trasmissioni di wrestling, che alcuni tifosi trovano poco convincenti. A commentare la situazione è stato anche Bully Ray, che ha attaccato duramente Dave Meltzer, noto giornalista specializzato. La polemica si accende sui social, dove gli appassionati si dividono tra chi difende e chi critica le scelte di commento. La discussione continua a tenere banco nel mondo del wrestling.

Se c’è un personaggio che può dirsi divisivo all’interno della Internet Wrestling Community, e non solo, è sicuramente Dave Meltzer. Il famoso giornalista, grazie alla sua Newsletter, è da anni conosciuto dai fan per le sue opinioni, ed anche per i suoi premi annuali, che vengono assegnati dopo le votazioni fatte dai suoi abbonati in varie categorie. Nell’ultima edizione degli Awards, ha fatto scalpore per alcuni il premio di “peggior commentatore dell’anno”, assegnato al WWE Hall of Famer Booker T. Questo premio ha scaturito diverse reazioni, anche da persone interne al settore, soprattutto da parte di MJF, attuale AEW World Champion, che si è schierato a difesa del commentatore, ed anche da Bully Ray, il quale ha detto la sua attraverso i microfoni di “Busted Open Radio”. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Booker T votato peggior commentatore, Bully Ray si scaglia contro Dave Meltzer

Booker T sul premio come peggior commentatore: “Non incolpo i fan, incolpo Meltzer”Booker T ha commentato il premio come peggior commentatore del 2025, assegnatogli dalla Wrestling Observer Newsletter, e ha deciso di puntare il dito contro Meltzer.

Bully Ray: “Bryan Danielson tornerà in WWE per concludere la sua carriera”Bryan Danielson tornerà in WWE per concludere la sua carriera.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.