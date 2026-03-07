WWE | Zoe Hines nipote di Robert F Kennedy Jr firma un contratto con la compagnia

Una giovane atleta, nipote di Robert F. Kennedy Jr., ha firmato un contratto con la WWE. La sua presenza introduce un nuovo volto nel mondo dello sport da combattimento statunitense, attirando l’attenzione per il suo legame familiare. La notizia è stata annunciata ufficialmente dalla compagnia, che si prepara a integrare questa figura nel suo roster. La sua carriera nel wrestling è ora ufficialmente avviata.

Una nuova atleta si prepara a entrare nel mondo della WWE, e questa volta il cognome non passa inosservato. Robert F. Kennedy Jr., attuale segretario del Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani degli Stati Uniti, ha infatti annunciato che sua nipote Zoe Hines ha firmato un contratto con la federazione. La notizia è stata rivelata dallo stesso Kennedy durante una conferenza nei giorni scorsi, spiegando che la firma è avvenuta anche grazie all’influenza dell’ex presidente e CEO della WWE Linda McMahon, con cui Kennedy ha dichiarato di avere un rapporto molto stretto. Durante il suo intervento, Kennedy ha commentato la notizia con una battuta: “Linda è diventata una carissima amica e mia nipote, Zoe Hines, ha recentemente firmato un contratto con la WWE per diventare una wrestler. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

