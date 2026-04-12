Mirra Andreeva ha vinto il torneo WTA di Linz, battendo in finale Potapova dopo aver recuperato da una situazione sfavorevole. Con questa vittoria, la tennista russa ha ottenuto il quinto titolo in carriera, il secondo su terra rossa e il secondo della stagione, dopo quello conquistato ad Adelaide. La finale si è conclusa con la vittoria di Andreeva, che ha superato la sua avversaria in due set.

Mirra Andreeva è la nuova regina del WTA di Linz. Quinto titolo in carriera per la russa, il secondo sulla terra rossa e anche secondo stagionale dopo quello vinto all’inizio ad Adelaide. In Austria la numero dieci del mondo ha superato in finale l’austriaca Anastasia Potapova in rimonta con il punteggio di 1-6 6-4 6-3 dopo un’ora e cinquantaquattro minuti di gioco. Per Potapova era la prima finale da quando è diventata austriaca, mentre per Andreeva si tratta di una vittoria importante e che la rilancia dopo una prima parte sul cemento sottotono. Il primo set un monologo dell’austriaca. Potapova, infatti, strappa subito in apertura il servizio all’avversaria e poi riesce a salvare una palla del controbreak nel quarto gioco.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - WTA Linz 2026, Mirra Andreeva rimonta Potapova e conquista il titolo in Austria

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