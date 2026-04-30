Work4Italy | da Benevento un modello nazionale per l’ingresso di manodopera qualificata

A Benevento è iniziata la fase operativa di Work4Italy, il programma dedicato all’ingresso di manodopera qualificata. Sono stati avviati i corsi di lingua italiana e di formazione tecnica per 30 lavoratori scelti da imprese associate ad Ance e Confindustria. Il progetto mira a creare un modello che possa essere adottato a livello nazionale per facilitare l’inserimento di lavoratori stranieri con competenze specializzate.

Parte la fase operativa di Work4Italy – Programma istituzionale per l’ingresso di manodopera qualificata, con l’avvio dei corsi di lingua italiana e della formazione tecnica per 30 lavoratori selezionati da imprese associate Ance e Confindustria. Dopo l’approvazione del Ministero del Lavoro e di Fondimpresa, il progetto diventa operativo con l’obiettivo di creare un canale strutturato per l’ingresso in Italia di lavoratori qualificati provenienti dall’India. Il riconoscimento istituzionale conferma la solidità di un modello sviluppato in sinergia tra Ance Benevento, Confindustria Benevento, Ministero del Lavoro, Ministero degli Affari Esteri, Ambasciata d’Italia a Nuova Delhi e Scuola di Cultura Italiana a Nuova Delhi.🔗 Leggi su Ildenaro.it Assemblea ANCE Benevento: bilanci, visione e nuovi scenari di sviluppo. Notizie correlate WORK4ITALY: da Benevento un modello di internazionalizzazione del lavoro riconosciuto dalle istituzioniTempo di lettura: 3 minutiCon l’avvio dei corsi di lingua italiana e della formazione tecnica per 30 lavoratori selezionati da imprese associate ANCE... Premio Nazionale delle Arti – Sezione Pop Rock: al Conservatorio “Nicola Sala” di Benevento la finale nazionaleTempo di lettura: 2 minutiIl Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala” di Benevento ospita la finale della Sezione Pop Rock del Premio Nazionale...