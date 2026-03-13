Premio Nazionale delle Arti – Sezione Pop Rock | al Conservatorio Nicola Sala di Benevento la finale nazionale

Il Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala” di Benevento accoglie la finale nazionale del Premio Nazionale delle Arti nella sezione Pop Rock. L’evento vede coinvolti diversi artisti e band provenienti da tutto il paese che si sfidano sul palco per aggiudicarsi il riconoscimento. La manifestazione si svolge in un’atmosfera di entusiasmo e attesa, con numerosi spettatori presenti per assistere alle esibizioni.

Tempo di lettura: 2 minuti Il Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala” di Benevento ospita la finale della Sezione Pop Rock del Premio Nazionale delle Arti, prestigiosa manifestazione promossa dal Ministero dell’Università e della Ricerca e dedicata alla valorizzazione dei migliori talenti provenienti dalle Istituzioni dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) italiane. Alla fase conclusiva partecipano i finalisti selezionati nei rispettivi Conservatori di provenienza, rappresentativi delle eccellenze emergenti del panorama musicale nazionale nel settore Pop Rock. L’iniziativa si inserisce nel quadro delle attività previste dal sistema AFAM per la promozione dell’alta formazione musicale e per il sostegno alla creatività dei giovani interpreti e autori. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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