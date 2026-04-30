WORK4ITALY | da Benevento un modello di internazionalizzazione del lavoro riconosciuto dalle istituzioni

Da Benevento prende avvio ufficialmente la fase operativa di WORK4ITALY, il programma istituzionale dedicato all’ingresso di manodopera qualificata. Sono stati avviati corsi di lingua italiana e formazione tecnica rivolti a 30 lavoratori selezionati da imprese associate ad ANCE e Confindustria. Il progetto mira a favorire l’internazionalizzazione del lavoro e ha ricevuto riconoscimenti dalle istituzioni per il modello adottato.

Tempo di lettura: 3 minuti Con l’avvio dei corsi di lingua italiana e della formazione tecnica per 30 lavoratori selezionati da imprese associate ANCE e Confindustria, prende ufficialmente forma la fase operativa di WORK4ITALY – Programma Istituzionale per l’Ingresso di Manodopera Qualificata. Dopo l’approvazione da parte del Ministero del Lavoro e di Fondimpresa, il progetto compie un passaggio decisivo: costruire un canale certificato, riconosciuto e strutturato per favorire l’ingresso in Italia di lavoratori qualificati provenienti dall’India. Il riconoscimento da parte del Ministero certifica non solo la validità dell’iniziativa, ma soprattutto la solidità di un modello costruito con metodo, credibilità istituzionale e relazioni internazionali.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - WORK4ITALY: da Benevento un modello di internazionalizzazione del lavoro riconosciuto dalle istituzioni Notizie correlate Disabilità e lavoro: a Vasto un modello concreto di inclusione tra istituzioni, imprese e terzo settoreA promuovere l’incontro “Disabilità e lavoro – costruire l’ecosistema dell’inclusione” il Comune di Vasto e Autismo Abruzzo Aps Costruire un vero... Italia: tra cibo, moda e arte, un modello di vita riconosciuto nel mondo.L'Italia celebra un modo di vivere che intreccia radici storiche profonde con una costante ricerca di bellezza e benessere.