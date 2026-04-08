Incendi boschivi in Valtellina ancora focolai attivi

Da sondriotoday.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Valtellina sono ancora attivi alcuni focolai di incendio boschivo, mentre le squadre di soccorso continuano a monitorare la situazione e a intervenire nelle aree interessate. La Lombardia ha messo in atto azioni di sorveglianza e gestione per contenere i danni e limitare la diffusione del fuoco. Le autorità mantengono alta l’attenzione per garantire la sicurezza delle zone coinvolte e delle persone che vivono nelle vicinanze.

Prosegue senza sosta l’attività di monitoraggio e gestione degli incendi boschivi in Valtellina e nel resto della Lombardia. Come fanno sapere dalla Direzione Regionale dei Vigili del fuoco, i principali interventi riguardano la provincia di Sondrio, con roghi segnalati a Piateda e Valfurva. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

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