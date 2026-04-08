Incendi boschivi in Valtellina ancora focolai attivi

In Valtellina sono ancora attivi alcuni focolai di incendio boschivo, mentre le squadre di soccorso continuano a monitorare la situazione e a intervenire nelle aree interessate. La Lombardia ha messo in atto azioni di sorveglianza e gestione per contenere i danni e limitare la diffusione del fuoco. Le autorità mantengono alta l’attenzione per garantire la sicurezza delle zone coinvolte e delle persone che vivono nelle vicinanze.

Prosegue senza sosta l’attività di monitoraggio e gestione degli incendi boschivi in Valtellina e nel resto della Lombardia. Come fanno sapere dalla Direzione Regionale dei Vigili del fuoco, i principali interventi riguardano la provincia di Sondrio, con roghi segnalati a Piateda e Valfurva. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it Incendi boschivi in Campania, provincia Caserta quella più devastataNel corso del 2025 gli incendi boschivi in Campania sono stati 469 con 7232 ettari percorsi dal fuoco. Incendi boschivi in Campania, provincia di Salerno la più colpitaA fornire il dato sono stati i carabinieri forestale della Campania nel corso del consueto incontro di inizio anno per illustrare le attività che... Temi più discussi: Valtellina e Valchiavenna: siccità alimenta roghi, pompieri in azione; Stato di alto rischio incendi boschivi in tutta la Lombardia: divieto assoluto di fuochi; Non piove, sale ancora l’allerta per il pericolo incendi; ? Fiamme a Rogoredo di Casatenovo, i boschi lecchesi bruciano in una Lombardia in emergenza. Non piove, sale ancora l’allerta per il pericolo incendiI rischi maggiori in Valchiavenna, media e Bassa Valle. Vigili del fuoco impegnati a Lovero, località Bulata ... msn.com Incendio a Casatenovo, vigili del fuoco al lavoro in località RogoredoLe fiamme sono state completamente spente intorno alle 19 di ieri, 5 aprile Numerosi i roghi che si sono sviluppati nelle scorse ore tra le province di Lecco, Sondrio, Como e Varese LECCO – Prosegue l ... msn.com Arrestato un 21enne italiano in Svizzera per aver appiccato due incendi boschivi a Ponte Tresa e Caslano, a due passi dal confine col Varesotto - facebook.com facebook Incendi boschivi e crisi climatica: la nuova strategia europea per una gestione integrata del rischio. Trattare gli incendi non più come emergenze isolate, ma come un rischio strutturale. #boschi #incendi #ambiente x.com