Allerta incendi boschivi scattano le misure

Da ieri, sull’Appennino reggiano è stato attivato un allarme incendi boschivi. Le autorità hanno adottato misure di prevenzione e vigilanza per monitorare la situazione e ridurre il rischio di incendi. La pianura e le zone collinari sono state interessate da controlli e interventi specifici, in risposta alle condizioni climatiche che aumentano la probabilità di incendi. La situazione rimane sotto costante osservazione da parte delle forze di sicurezza e dei vigili del fuoco.

Scatta anche sull’Appennino reggiano l’allarme incendi boschivi. Da ieri anche la provincia di Reggio rientra tra i territori emiliani in fascia gialla, insieme a Bologna, Modena, Parma e Piacenza, a causa delle condizioni meteo anomale di questi giorni: temperature sopra la media stagionale e scarsa ventilazione stanno creando una situazione da non sottovalutare, soprattutto nelle aree di pianura, ma con possibili effetti anche sulle zone montane. Un tema particolarmente sentito che richiama l’attenzione di tutti: boschi e sottobosco rappresentano una risorsa ambientale fondamentale ma anche fragile. Nonostante i terreni mantengano ancora una buona umidità, gli episodi recenti (come l’incendio nell’area dell’Alto Reno) dimostrano che il rischio di innesco resta concreto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Allerta incendi boschivi, scattano le misure Massima allerta per l'inizio del periodo degli incendi boschivi invernaliPer questo il Sistema antincendi boschivi (Aib) del Piemonte si è riunito per un incontro operativo di coordinamento, ospitato nella direzione... Allerta incendi in Lombardia a Pasqua: rischio alto nel Comasco, scattano i divietiTemperature in aumento, vegetazione secca e rischio roghi elevato sulla fascia prealpina: coinvolta anche Como e provincia. Temi più discussi: Allerta incendi boschivi, scattano le misure; Allerta incendi in Lombardia a Pasqua: rischio alto nel Comasco, scattano i divieti; In Lombardia scatta il periodo di alto rischio per gli incendi boschivi, allerta arancione sulle Prealpi; Incendi boschivi, scatta l’allerta in Bergamasca: rischio elevato e controlli rafforzati. Allerta incendi in Lombardia a Pasqua: rischio alto nel Comasco, scattano i divietiTemperature in aumento, vegetazione secca e rischio roghi elevato sulla fascia prealpina: coinvolta anche Como e provincia. Vietato accendere fuochi e bruciare residui vegetali ... quicomo.it Non piove, sale ancora l’allerta per il pericolo incendiI rischi maggiori in Valchiavenna, media e Bassa Valle. Vigili del fuoco impegnati a Lovero, località Bulata ... msn.com AGGIORNAMENTO ALLERTA DI PROTEZIONE CIVILE Si avvisa la popolazione che è stato diramato il seguente aggiornamento in data odierna 08/04/26: ARANCIONE RISCHIO INCENDI BOSCHIVI Prosegue l'allerta dalla mezzanotte di lunedì 30/03/ - facebook.com facebook Rischio incendi, scatta l’allerta: un denunciato nel Parmense x.com