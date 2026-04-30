Wi-Fi 7 rivoluziona la rete | crollano i prezzi e arriva il nuovo repeater
Il mercato delle reti domestiche si prepara a una svolta con l’arrivo del Wi-Fi 7, che porta con sé un nuovo modello di ripetitore e un calo dei prezzi. Il 30 aprile, il FRITZ!Box 5690 Pro sarà disponibile a 275 euro, mentre il lancio del FRITZ!Repeater 2700 segna l’introduzione ufficiale di questa tecnologia. Questi sviluppi indicano una fase di aggiornamento per i dispositivi di connettività nelle case.
?? Cosa sapere Amazon taglia il prezzo del FRITZ!Box 5690 Pro a 275 euro il 30 aprile. Il lancio del FRITZ!Repeater 2700 introduce la tecnologia Wi-Fi 7 nel mercato domestico. Il 30 Aprile 2026 segna una svolta per il networking domestico con Amazon che taglia drasticamente il prezzo del FRITZ!Box 5690 Pro portandolo a 275 euro, contemporaneamente al lancio ufficiale del nuovo FRITZ!Repeater 2700. La giornata odierna vede il mercato delle periferiche attive su una strategia di espansione dell'eco .🔗 Leggi su Ameve.eu
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