Al MWC, il marchio europeo Fritz! presenta una strategia incentrata su tre parole chiave: prestazioni, affidabilità e continuità del servizio. Tra le novità più vicine alla vita di tutti i giorni ci sono Wi-Fi 7 e 5G di riserva, progettati per rendere la rete domestica più stabile e sicura. L’obiettivo è migliorare la qualità della connessione senza interventi complessi da parte degli utenti.

AGI - Tra le novità più “vicine” alla vita quotidiana e quindi più facili da tradurre per il pubblico non tecnico spicca la presenza del marchio europeo Fritz!, che al MWC porta una strategia centrata su tre parole chiave: prestazioni, affidabilità e continuità del servizio. Più Wi-Fi 7, per case piene di dispositivi . L'azienda amplia il portafoglio Wi-Fi 7 e presenta in anteprima prodotti come un nuovo repeater Mesh “quad-band” e dispositivi pensati per rendere più stabile la copertura domestica quando aumentano device e applicazioni (streaming, lavoro da remoto, gaming, smart home). Non si tratta solo di “andare più veloci”, ma di reggere meglio la complessità delle case connesse, dove più persone fanno cose diverse nello stesso momento. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Wi-Fi 7 e 5G di riserva: la rete di casa diventa più affidabile

